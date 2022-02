L’Europa chiede all’Italia di abolire il Green pass | E non solo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mentre sempre più Paesi hanno totalmente eliminato il controverso strumento del Green pass, l’Italia continua in maniera imperterrita ad accanirsi. Ma anche L’Europa chiede di dismettere questo strumento. Come spiega nel suo lapidario appello anche la celebre scrittrice Susanna Tamaro, con cui sotterra le scelte del governo. A partire dalla sua introduzione, di fatto, il L'articolo L’Europa chiede all’Italia di abolire il Green pass E non solo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mentre sempre più Paesi hanno totalmente eliminato il controverso strumento del, l’Italia continua in maniera imperterrita ad accanirsi. Ma anchedi dismettere questo strumento. Come spiega nel suo lapidario appello anche la celebre scrittrice Susanna Tamaro, con cui sotterra le scelte del governo. A partire dalla sua introduzione, di fatto, il L'articolodiilE nonproviene da La Luce di Maria.

