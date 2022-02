L’asilo colpito dall’artiglieria in Ucraina | provocazione o false flag? Cosa sappiamo finora – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Un asilo della cittadina di Stanytsia Luhanska, situata nella regione del Lugansk ai confini con la Russia, è statoquesta mattina alle ore 9 durante un bombardamento. A denunciare il fatto è stata l’organizzazione non governativa Proliska, partner di UNHCR, pubblicando le foto dei danni subiti dalla struttura tramite i propri account social. Un evento che viene ricollegato all’attuale crisi trae Russia, anche se in realtà la zona è soggetta da anni a diversi e ripetuti scontri armati nel Donbass. Le autorità ucraine attribuiscono la colpa ai separatisti filorussi, così come questi ultimi la attribuiscono ai gruppi ucraini, senza puntare al momento il dito a gruppi militari regolari appartenenti alle forze armate russe. Unaè certa, ossia l’interesse della regione di Lugansk da parte della Russia che, proprio il ...