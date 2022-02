La prima new entry di You 4 arriva da The White Lotus ed Euphoria e conferma l’ambientazione della stagione (Di giovedì 17 febbraio 2022) You 4 non è ancora entrata in produzione, ma qualcosa si muove, innanzitutto per quanto riguarda il cast: nella prossima stagione del dramma sull’amore tossico di Netflix, con Penn Badgley nei panni dello stalker e serial killer Joe Goldberg, arriverà anche un volto noto al pubblico di The White Lotus ed Euphoria. You 4 ha ingaggiato Lukas Gage come volto regolare per la stagione attualmente in sviluppo: a farlo sapere in anteprima è Deadline, che aggiunge anche molti dettagli sul suo personaggio e sul contesto in cui agirà. In You 4, il giovane attore interpreterà Adam, un americano immigrato, il figlio minore di un ricco magnate della costa orientale: noto per non essere riuscito a soddisfare in modo spettacolare gli standard della sua ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) You 4 non è ancora entrata in produzione, ma qualcosa si muove, innanzitutto per quanto riguarda il cast: nella prossimadel dramma sull’amore tossico di Netflix, con Penn Badgley nei panni dello stalker e serial killer Joe Goldberg, arriverà anche un volto noto al pubblico di Theed. You 4 ha ingaggiato Lukas Gage come volto regolare per laattualmente in sviluppo: a farlo sapere in anteè Deadline, che aggiunge anche molti dettagli sul suo personaggio e sul contesto in cui agirà. In You 4, il giovane attore interpreterà Adam, un americano immigrato, il figlio minore di un ricco magnatecosta orientale: noto per non essere riuscito a soddisfare in modo spettacolare gli standardsua ...

