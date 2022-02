FIFA 22 POTM gennaio Bundesliga MÜLLER: le soluzioni della SBC (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ THOMAS MÜLLER il POTM di gennaio della Bundesliga! Il calciatore tedesco si è aggiudicato dunque il premio come calciatore del mese del campionato tedesco Già disponibile su FIFA 22 la SBC che permette di ottenere la sua card con valutazione 86 SBC THOMAS MÜLLER POTM di gennaio della Bundesliga 1 SBC da completare entro il 17 febbraio 2022 THOMAS MÜLLER Requisiti: Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 65 Numero di giocatori in rosa: 11 Premi: x1 POTM Bundesliga ... Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ THOMASildi! Il calciatore tedesco si è aggiudicato dunque il premio come calciatore del mese del campionato tedesco Già disponibile su22 la SBC che permette di ottenere la sua card con valutazione 86 SBC THOMASdi1 SBC da completare entro il 17 febbraio 2022 THOMASRequisiti: Min. 1 giocatore/i proveniente/i da:Min. giocatori 1: Squadrasettimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 65 Numero di giocatori in rosa: 11 Premi: x1...

Advertising

SerieA : Il calciatore del @SassuoloUS Giacomo #Raspadori ritira il premio @EASPORTSFIFA #POTM per gennaio ?? #FIFA22… - EndoCamahlahahe : RT @SerieA: Il calciatore del @SassuoloUS Giacomo #Raspadori ritira il premio @EASPORTSFIFA #POTM per gennaio ?? #FIFA22 @EA_FIFA_Italia ht… - Sodikovuz2 : RT @SassuoloUS: Giacomo #Raspadori premiato come miglior giocatore della @SerieA del mese di Gennaio ?? ?? @EASPORTSFIFA #POTM #FIFA22 @EA_F… - spockmon : RT @SerieA: Il calciatore del @SassuoloUS Giacomo #Raspadori ritira il premio @EASPORTSFIFA #POTM per gennaio ?? #FIFA22 @EA_FIFA_Italia ht… - menendezES9 : RT @SerieA: Il calciatore del @SassuoloUS Giacomo #Raspadori ritira il premio @EASPORTSFIFA #POTM per gennaio ?? #FIFA22 @EA_FIFA_Italia ht… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA POTM FIFA 22 SAVANIER POTM di dicembre della Ligue 1: Soluzioni SBC FUT Universe FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) POTM Serie A gennaio: soluzioni SBC Raspadori La serie A ha eletto il giocatore del mese di gennaio Player of the month POTM, in FUT 22 per la Serie A. Il vincitore del POTM Serie A di gennaio è Giacomo Raspadori del Sassuolo. Con tre gol in quat ...

FIFA 22 Ultimate Team: Zakaria, debutto da sogno! Per il ventunesimo appuntamento della stagione c'è la Serie A come grande protagonista: non solo con Kalidou Koulibaly fresco vincitore della Coppa d'Africa ma con Olivier Giroud che con la sua ...

La serie A ha eletto il giocatore del mese di gennaio Player of the month POTM, in FUT 22 per la Serie A. Il vincitore del POTM Serie A di gennaio è Giacomo Raspadori del Sassuolo. Con tre gol in quat ...Per il ventunesimo appuntamento della stagione c'è la Serie A come grande protagonista: non solo con Kalidou Koulibaly fresco vincitore della Coppa d'Africa ma con Olivier Giroud che con la sua ...