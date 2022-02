Febbre di Lassa, il paziente morto in Inghilterra era un neonato. Medici in isolamento precauzionale per 14 giorni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il paziente morto in Inghilterra a cusa della Febbre di Lassa era un neonato: lo riferisce la Bbc. Faceva parte dei tre casi confermati nei giorni scorsi, tutti all’interno della stessa famiglia. Il bambino è deceduto la scorsa settimana al Luton and Dunstable Hospital. Né il National Health System (Nhs) né l’Agenzia per la salute e la sicurezza del Regno Unito (UKHSA) hanno commentato la morte, ma nel frattempo sono stati individuati i potenziali contatti a rischio. Si tratta soprattutto di sanitari impiegati al Luton ad Dunstable Hospital e all’Addenbrooke’s Hospital: a loro è stato chiesto di restare in isolamento per 14 giorni e di non avere contatti con i pazienti per tre settimane. La dottoressa Susan Hopkins, consulente medico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilina cusa delladiera un: lo riferisce la Bbc. Faceva parte dei tre casi confermati neiscorsi, tutti all’interno della stessa famiglia. Il bambino è deceduto la scorsa settimana al Luton and Dunstable Hospital. Né il National Health System (Nhs) né l’Agenzia per la salute e la sicurezza del Regno Unito (UKHSA) hanno commentato la morte, ma nel frattempo sono stati individuati i potenziali contatti a rischio. Si tratta soprattutto di sanitari impiegati al Luton ad Dunstable Hospital e all’Addenbrooke’s Hospital: a loro è stato chiesto di restare inper 14e di non avere contatti con i pazienti per tre settimane. La dottoressa Susan Hopkins, consulente medico ...

