Dall'Italia arriva Ovy, la AI capace di rispondere alle mail con un solo click (Di giovedì 17 febbraio 2022) La startup italiana Userbot ha creato un nuovo sistema di intelligenza artificiale capace di rispondere in maniera automatica alle email tramite l'uso di algoritmo. Sarà un programma integrato con i servizi di Google. Ovy permetterà agli utenti business di ridurre sensibilmente il tempo speso sulla casella email – ComputerMagazine.itSi tratterà di un assistente virtuale, che sarà perfettamente capace di rispondere alle email con un solo clic, liberandoci da molto lavoro e permettendoci di ottimizzare il tempo. Sarà inoltre totalmente integrato con tutta la galassia di software e servizi di Google. Si tratta di Ovy, il nuovo prodotto pensato per l'utenza business. Ovy è la creazione di una startup ...

