Benedetta Rossi diventa un cartone animato: arriva Super Benny (Di giovedì 17 febbraio 2022) Con i suoi quattro milioni di follower su Instagram e quasi tre milioni di iscritti al canale YouTube, Benedetta Rossi è una delle food blogger più popolari d’Italia. Prima seguitissima sui social, poi star della tv con il suo programma Fatto in casa per voi e infine in cima a tutte le classifiche con i suoi libri di ricette, la cuoca marchigiana ha conquistato il pubblico grazie alla sua cucina semplice e casalinga. E non solo gli adulti: sono moltissimi i bambini che grazie a lei iniziano a mettere le mani in pasta. Ed è proprio per loro che Benedetta Rossi si trasforma nel cartone animato Super Benny. Discovery Italia ha infatti creato un cartoon basato proprio su di lei. Disegnata a sua immagine e somiglianza, Super ... Leggi su diredonna (Di giovedì 17 febbraio 2022) Con i suoi quattro milioni di follower su Instagram e quasi tre milioni di iscritti al canale YouTube,è una delle food blogger più popolari d’Italia. Prima seguitissima sui social, poi star della tv con il suo programma Fatto in casa per voi e infine in cima a tutte le classifiche con i suoi libri di ricette, la cuoca marchigiana ha conquistato il pubblico grazie alla sua cucina semplice e casalinga. E non solo gli adulti: sono moltissimi i bambini che grazie a lei iniziano a mettere le mani in pasta. Ed è proprio per loro chesi trasforma nel. Discovery Italia ha infatti creato un cartoon basato proprio su di lei. Disegnata a sua immagine e somiglianza,...

