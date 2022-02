Autostrada A1: chiuso per una notte tratto Firenze sud-Incisa Reggello (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento del tratto Firenze sud-Incisa, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di sabato 19 alle 6:00 di domenica 20 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento delsud-, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di sabato 19 alle 6:00 di domenica 20 febbraio, saràilcompreso trasud e, in entrambe le direzioni L'articolo proviene daPost.

