Atletica | Marcell Jacobs | “Tornerò a Lievin Le Olimpiadi non mi hanno cambiato | ora voglio vincere i Mondiali”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Secondo appuntamento indoor e seconda vittoria per. Il campione olimpico dei 100 metri piani si è imposto anche nella finale dei 60 metri indoor di, in Francia, che nonostante una partenza un po’ contratta ha fatto registrare un altro 6.50, abbastanza per battere gli statunitensi Cravent Charleston ed Elijah Hall. Una pista, quella francese, che porta parecchio fortuna all’azzurro, visto che vinse già lo scorso anno. E come si suol dire, l’appetito vien mangiando, ufficializzando che sarà presente anche nel 2023: “Grazie a tutti per il successo, sono felice di competere a, la pista è molto buona. Garantisco che sarò qui il prossimo anno“. Arriva la fatidica domanda, se la sua vita è cambiata dopo i due ori alle. La risposta diè la solita: ...

Advertising

Eurosport_IT : E chi lo batte? ?? Marcell Jacobs si prende i 60m a Lodz con lo stratosferico crono di 6''49 ??????… - sportface2016 : #Atletica, meeting #Lievin: Marcell #Jacobs vince ancora nei 60 metri, tempo discreto - maurosalza : Anche stasera Marcell #Jacobs ???? ha vinto!!! #Atletica - infoitsport : Atletica, chi sono gli avversari di Marcell Jacobs a Lievin? Spiccano Ronnie Baker e Cissé, i precedenti - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs è il più veloce in batteria a Lievin: immediata prova di forza -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Marcell

Terzo successo consecutivo perJacobs. Il campione olimpico ha vinto i 60 metri al meeting di Liévin, in Francia, correndo la finale in 6.50. "Sono contento - ha dichiarato l'azzurro a fine gara - Lavoro duro ogni giorno e ...Terza vittoria di fila per il campione olimpico dei 100 metri e della 4X100Jacobs che si aggiudica anche finale dei 60 al meeting di Lievin, in Francia: 6'50 per l'azzurro che ha preceduto l'americano Charleston. 'Non sono cambiato, voglio i Mondiali', le parole del .Ancora una vittoria, la terza in altrettante gare del suo 2022, per Marcell Jacobs, che si è imposto nella finale dei 60 metri del meeting indoor di Lievin, in Francia, correndo in 6.51.Secondo appuntamento indoor e seconda vittoria per Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri piani si è imposto anche nella finale dei 60 metri indoor di Lievin, in Francia, che nonostante ...