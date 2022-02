Atalanta-Olympiacos 0-1 al 45' | decide un gol di Tiquinho Soares

Advertising

infoitsport : Europa League, Atalanta-Olympiacos, le formazioni ufficiali: trio Muriel-Pasalic-Malinovskyi. Ci sono Manolas e Sok… - infoitsport : Atalanta-Olympiacos 0-1, il risultato in diretta LIVE - infoitsport : Atalanta-Olympiacos 0-1 LIVE: la sblocca Tiquinho Soares - infoitsport : Atalanta - Olympiacos, parziale: 0-1. Segna Soares, gol annullato a Pessina per fuorigioco - Diretta - manu_fuego99 : Mio padre guardando gli highlights del primo tempo di Atalanta-Olympiacos: “Non avevo mai visto un nero biondo” -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Olympiacos

Ora in corso sia Porto - Lazio, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, sia, live su Sky Sport, Sky Sport 253, Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K ( GLI ...L'è già in svantaggio nel match di Europa League contro l'. Ecco il video del gol di Thiquinho Soares che porta in vantaggio i greci. L'ex Porto prende la palla servitagli da Masouras ...Atalanta e Olympiacos scenderanno in campo giovedì 17 febbraio alle ore 21 nell’andata dei Playoff di Europa League, match valido per decretare chi tra le due contendenti riuscirà a qualificarsi agli ...Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della gara con l’Olympiacos: "La viviamo in maniera differente, conosciamo quelle ...