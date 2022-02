Zaniolo: alti e bassi, ma quando c'è lui la Roma ha qualcosa in più (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quattro gol, cinque assist, una percentuale di passaggi riusciti del 78%, primo Romanista in serie A per falli subiti: 43, decimo posto totale in una graduatoria dominata da Joao Pedro con 57. La ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quattro gol, cinque assist, una percentuale di passaggi riusciti del 78%, primonista in serie A per falli subiti: 43, decimo posto totale in una graduatoria dominata da Joao Pedro con 57. La ...

