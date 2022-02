ViacomCBS | scatta il rebranding | si chiamerà Paramount Global

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)cambia il nome ma non la sostanza. Da oggi – 16 febbraio – la multinazionale statunitense sio, più semplicemente,. Un nome più semplice, che da una parte ricorda i leggendari studios e dell’altra richiama la scommessa streaming della società (+, per l’appunto). L’annuncio delè stato dato ieri da parte dei vertici aziendali durante una conferenza con gli investitori. “Un’iconica aziendae merita un nomee iconico, uno che rifletta la potenza dei nostri contenuti, uno che rifletta il nostro ruolo di amministratori di una ricca eredità e di leader nel futuro dell’intrattenimento. Con questo in mente, come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ViacomCBS scatta

DavideMaggio.it

Per ViacomCbs scatta il rebranding. La società ha annunciato infatti che la media company globale cambierà nome in Paramount Global, raggruppando il portafoglio di premium entertainment sotto una ...Con questo in mente, come annunciamo oggi al nostro evento per gli investitori, ViacomCBS diventerà Paramount Global, o, più semplicemente, Paramount“ hanno affermato il CEO Bob Bakish e la presidente ...