UeD, tutto procede tra Ida Platano e Alessandro: 'hai un sacco di gelosia Diego?' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La puntata di Uomini e Donne del 16 febbraio ha focalizzato l'attenzione anche su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Il 38enne di Salerno e la parrucchiere siciliana si stanno frequentando e sono emersi dei dettagli che li riguardano. Si è scoperto che la Platano riceve dei fiori da un anonimo ogni venerdì e che i due hanno dei modi differenti di vedere la vita. Alla fine è intervenuto anche Diego e gli animi si sono infervorati un bel po'. Uomini e Donne, Maria De Filippi nota che Alessandro è dimagrito tutto è cominciato quando Maria De Filippi ha fatto accomodare Ida e Alessandro. la conduttrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di notare come il cavaliere sia dimagrito e gli ha domandato se per caso fosse stata la Platano ad averlo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La puntata di Uomini e Donne del 16 febbraio ha focalizzato l'attenzione anche su IdaVicinanza. Il 38enne di Salerno e la parrucchiere siciliana si stanno frequentando e sono emersi dei dettagli che li riguardano. Si è scoperto che lariceve dei fiori da un anonimo ogni venerdì e che i due hanno dei modi differenti di vedere la vita. Alla fine è intervenuto anchee gli animi si sono infervorati un bel po'. Uomini e Donne, Maria De Filippi nota cheè dimagritoè cominciato quando Maria De Filippi ha fatto accomodare Ida e. la conduttrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di notare come il cavaliere sia dimagrito e gli ha domandato se per caso fosse stata laad averlo ...

SCRIGNOMAGICO : #gfvip Ma solo a me è sembrato che Signorini abbia trattato in modo indegno Delia?? Non mi aspetto certo che sia s… - Classic50727421 : @Trilly841 Nono oggi non è successo nulla ahaha però li mi riferivo a sophinta che una volta uscita da ued ha spara… - SilviaPerbe : La Pinuccia si è un po' montata la testa eh?... non è che per andare a UeD tutto è lecito.. anche se parla in terza persona.#uominiedonne - zazoomblog : “Provo dei sentimenti per lei”. Gemma Galgani il cavaliere esce allo scoperto: è successo tutto dopo il ballo a UeD… - naaat_jerulina : @jeruebbasta Ma poi entrambi vengono da ued…con tutto l’amore per maria ma non credo sia un curriculum da chissà chi -