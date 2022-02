Toscana: Mazzeo saluta in Consiglio il bambino aggredito a Campiglia Marittima (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Firenze, 16 feb. - (Adnkronos) - "Un semplice saluto, una visita nello splendido Palazzo del Pegaso e l'impegno a ospitarlo di nuovo insieme a tutta la sua classe. Un modo per far sentire al ragazzo e alla sua famiglia la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Ci eravamo presi l'impegno di invitarlo qui nella sede del Consiglio regionale, e alla prima occasione lo abbiamo accolto". Così il presidente dell'Assemblea legislativa della Toscana Antonio Mazzeo, dopo l'incontro avvenuto ieri, martedì 15 febbraio, con il bambino di 12 anni che nel mese di gennaio, a Campiglia Marittima (Li), era stato insultato e aggredito da due ragazzine di 15 anni perché ebreo. All'incontro erano presenti anche i genitori del giovane. “Quello che è avvenuto – ha aggiunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Firenze, 16 feb. - (Adnkronos) - "Un semplice saluto, una visita nello splendido Palazzo del Pegaso e l'impegno a ospitarlo di nuovo insieme a tutta la sua classe. Un modo per far sentire al ragazzo e alla sua famiglia la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Ci eravamo presi l'impegno di invitarlo qui nella sede delregionale, e alla prima occasione lo abbiamo accolto". Così il presidente dell'Assemblea legislativa dellaAntonio, dopo l'incontro avvenuto ieri, martedì 15 febbraio, con ildi 12 anni che nel mese di gennaio, a(Li), era stato insultato eda due ragazzine di 15 anni perché ebreo. All'incontro erano presenti anche i genitori del giovane. “Quello che è avvenuto – ha aggiunto ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Bollette. 'Il caro #bollette sta diventando insostenibile per famiglie, imprese e per gestori dei servizi essenziali gove… - Marco_Rocchi4 : RT @LaRagione_eu: Bollette. 'Il caro #bollette sta diventando insostenibile per famiglie, imprese e per gestori dei servizi essenziali gove… - franconemarisa : RT @LaRagione_eu: Bollette. 'Il caro #bollette sta diventando insostenibile per famiglie, imprese e per gestori dei servizi essenziali gove… - LaRagione_eu : Bollette. 'Il caro #bollette sta diventando insostenibile per famiglie, imprese e per gestori dei servizi essenzial… - CRToscana : Sostegno e attenzione al mondo della ricerca. Il presidente del Consiglio regionale in vista oggi a Siena agli spaz… -