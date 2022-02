Scuola-lavoro, Lamorgese: “Governo in campo perché non si ripetano tragedie” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Alternanza Scuola-lavoro, “i giovani hanno assistito purtroppo in questo periodo a due eventi tragici che hanno comportato la morte di due 18enni. Ritengo che da parte loro ci sia l’esigenza di manifestare perché fatti così non si verifichino più. E’ un’idea che stiamo perseguendo anche noi come Governo. Il ministro dell’Istruzione è molto attento su questo e metterà tutta la sua attenzione su un intervento che possa garantire i ragazzi nell’espletamento di queste attività”. Lo dice la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intercettata dall’Adnkronos a margine del convegno ‘Prefetture, sicurezza ed intelligence. In ricordo di Carlo Mosca’, organizzato dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche ‘Vittorio Bachelet’ dell’università Luiss Guido Carli insieme con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Alternanza, “i giovani hanno assistito purtroppo in questo periodo a due eventi tragici che hanno comportato la morte di due 18enni. Ritengo che da parte loro ci sia l’esigenza di manifestarefatti così non si verifichino più. E’ un’idea che stiamo perseguendo anche noi come. Il ministro dell’Istruzione è molto attento su questo e metterà tutta la sua attenzione su un intervento che possa garantire i ragazzi nell’espletamento di queste attività”. Lo dice la ministra dell’Interno, Luciana, intercettata dall’Adnkronos a margine del convegno ‘Prefetture, sicurezza ed intelligence. In ricordo di Carlo Mosca’, organizzato dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche ‘Vittorio Bachelet’ dell’università Luiss Guido Carli insieme con ...

il_pucciarelli : Muore un ragazzo di 16 anni in alternanza scuola lavoro. La Fiom Cgil indice un’ora di sciopero. Per il segretario… - NicolaPorro : ?? La battaglia vs l'alternanza scuola-lavoro, l’assurdo obbligo vaccinale che da oggi vieta il lavoro a tanti itali… - pisto_gol : Giuseppe Lenoci aveva 16 anni, ed è morto in un incidente stradale mentre era impegnato in uno stage previsto per l… - RobertoCaggiano : @Lucamatta4 @GiuliaCortese1 Secondo me diversità tra quello che imparo a scuola e il lavoro stesso...uno ti da la t… - maknaeflower : RT @Adrianaaaaaaaa: >un lavoro è lavoro. E va pagato. Nei paesi meno servili del nostro è normale essere pagat* per settimane o mesi per im… -