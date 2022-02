Referendum, quando si vota (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sui cinque Referendum dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale si voterà in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi. La consultazione verrà indetta con decreto del Presidente della Repubblica dopo la decisione sulla data del Consiglio dei ministri. Tuttavia, se prima del giorno in cui è previsto lo svolgimento del Referendum il Parlamento abroga le norme oggetto della consultazione, l’Ufficio centrale per il Referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso. Inoltre il Referendum viene sospeso e si svolge l’anno successivo in caso di scioglimento anticipato delle Camere. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sui cinquedichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale si voterà in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi. La consultazione verrà indetta con decreto del Presidente della Repubblica dopo la decisione sulla data del Consiglio dei ministri. Tuttavia, se prima del giorno in cui è previsto lo svolgimento delil Parlamento abroga le norme oggetto della consultazione, l’Ufficio centrale per ildichiara che le operazioni relative non hanno più corso. Inoltre ilviene sospeso e si svolge l’anno successivo in caso di scioglimento anticipato delle Camere. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

robertosaviano : La Consulta boccia il referendum sull’#eutanasialegale. In Italia, fino a quando il Parlamento non si deciderà a le… - sandrogozi : Pubblicare una lettera privata fra un padre e un figlio,come ammetterla agli atti quando nulla aggiunge all’iter pr… - LucaBizzarri : Nello stesso giorno in cui viene bocciato un referendum su una pianta c’è chi sostiene che la sostanza che fa più m… - maurizio_braghi : RT @sabrimaggioni: La #CorteCostituzionale boccia il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Quando il marcio è nel dna. - SergioZ01 : RT @cecilia_strada: Avevo firmato per il referendum e continuo a sostenere l'#eutanasialegale. Per motivi privati e pubblici: io mi occupo… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum quando Aids. Guarita la prima donna al mondo con trapianto di midollo spinale dal sangue del cordone ombelicale Referendum non su cannabis ma su droghe Carica altri TECNOLOGIA Un anno dopo il primo Apple Silicon ... convertibile ultraleggero per il business 12 Febbraio 2022 Smartphone Rugged: cosa sono e quando ...

Consulta. Amato rinvia tema eutanasia al Parlamento. Referendum non su cannabis ma su droghe ... convertibile ultraleggero per il business 12 Febbraio 2022 Smartphone Rugged: cosa sono e quando ... Referendum non su cannabis ma su droghe redazione - 16 Febbraio 2022 Green pass e obbligo vaccinale ...

Referendum, quando si vota Adnkronos Referendum su cannabis bocciato dalla Consulta: ecco i quesiti approvati In merito ai referendum sulla giustizia ... nei consigli giudiziari sulle "pagelle" per i magistrati (misura prevista nella riforma, ma solo quando il Consiglio dell'Ordine abbia segnalato ...

Referendum: Conte, per M5S quesiti inidonei a migliorare giustizia Roma, 16 feb. (LaPresse) – “Per quanto riguarda i quesiti referendari prendiamo atto delle valutazioni della Consulta. Sono stati ammessi cinque referendum sulla giustizia, il M5S ha già avuto un ...

non su cannabis ma su droghe Carica altri TECNOLOGIA Un anno dopo il primo Apple Silicon ... convertibile ultraleggero per il business 12 Febbraio 2022 Smartphone Rugged: cosa sono e...... convertibile ultraleggero per il business 12 Febbraio 2022 Smartphone Rugged: cosa sono e...non su cannabis ma su droghe redazione - 16 Febbraio 2022 Green pass e obbligo vaccinale ...In merito ai referendum sulla giustizia ... nei consigli giudiziari sulle "pagelle" per i magistrati (misura prevista nella riforma, ma solo quando il Consiglio dell'Ordine abbia segnalato ...Roma, 16 feb. (LaPresse) – “Per quanto riguarda i quesiti referendari prendiamo atto delle valutazioni della Consulta. Sono stati ammessi cinque referendum sulla giustizia, il M5S ha già avuto un ...