Perché Carrie Bradshaw non ha chiamato subito i soccorsi dopo l’infarto di Mr. Big (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sarah Jessica Parker ha chiarito a Watch What Happens Live, lunedì, cosa è successo a Carrie nel momento della morte di Mr.Big, dopo aver parlato della premiere della serie And Just Like That… a dicembre. Il conduttore di Watch What Happens Live, Andy Cohen, ha quindi chiesto a Sarah Jessica Parker della fatidica scena in cui Mr. Big ha l’infarto che lo porta alla morte: secondo i fan, infatti, Carrie Bradshaw avrebbe dovuto chiamare immediatamente i servizi di emergenza quando si è imbattuta in suo marito, invece di aspettare. Sarah Jessica Parker, 56 anni, ha condiviso ciò che lei crede abbia vissuto in quel particolare momento il suo personaggio e Perché ci ha messo tanto a chiamare i soccorsi. “Quella scena è un’animazione sospesa… È questo momento in cui tutto si ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sarah Jessica Parker ha chiarito a Watch What Happens Live, lunedì, cosa è successo anel momento della morte di Mr.Big,aver parlato della premiere della serie And Just Like That… a dicembre. Il conduttore di Watch What Happens Live, Andy Cohen, ha quindi chiesto a Sarah Jessica Parker della fatidica scena in cui Mr. Big hache lo porta alla morte: secondo i fan, infatti,avrebbe dovuto chiamare immediatamente i servizi di emergenza quando si è imbattuta in suo marito, invece di aspettare. Sarah Jessica Parker, 56 anni, ha condiviso ciò che lei crede abbia vissuto in quel particolare momento il suo personaggio eci ha messo tanto a chiamare i. “Quella scena è un’animazione sospesa… È questo momento in cui tutto si ...

