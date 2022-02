Pau Lopez: 'Via da Marsiglia? Solo se me lo chiede il presidente' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pau Lopez giura amore al Marsiglia. Il portiere, arrivato dalla Roma, parla così del proprio futuro in una diretta Twitch organizzata... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Paugiura amore al. Il portiere, arrivato dalla Roma, parla così del proprio futuro in una diretta Twitch organizzata...

Advertising

sportli26181512 : Pau Lopez: 'Via da Marsiglia? Solo se me lo chiede il presidente': Pau Lopez giura amore al Marsiglia. Il portiere,… - verdiana_v : RT @romanewseu: Pau Lopez: “Col senno di poi ho sbagliato a scegliere la Roma. A Marsiglia sono di nuovo felice” ?? - corgiallorosso : #PauLopez: “A Marsiglia sono felice, sbagliai a scegliere la Roma” - H6CE_ : RT @RobMaida: Petrachi prendeva applausi perché faceva il duro: alla Roma ha portato Diawara per 22 milioni, Pau Lopez per quasi 30, Carles… - RobMaida : Petrachi prendeva applausi perché faceva il duro: alla Roma ha portato Diawara per 22 milioni, Pau Lopez per quasi… -