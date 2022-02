Oroscopo di Barbanera 16 febbraio: gli astri di questo mercoledì (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – mercoledì dinamico. Il tono dell’umore è alto, la forma fisica decisamente pimpante. Brillanti e vivaci, non perderete nessuna occasione per divertirvi. Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna storta, per pigrizia o stanchezza, faticate a tenere il passo con gli impegni pratici odierni. I risultati non vi soddisfano granché. Gemelli (21/5 – 21/6) – Splendida atmosfera, grazie alla Luna che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi di attesa. Tutto gira molto velocemente intorno a voi. Cancro (22/6 – 22/7) – Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) –dinamico. Il tono dell’umore è alto, la forma fisica decisamente pimpante. Brillanti e vivaci, non perderete nessuna occasione per divertirvi. Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna storta, per pigrizia o stanchezza, faticate a tenere il passo con gli impegni pratici odierni. I risultati non vi soddisfano granché. Gemelli (21/5 – 21/6) – Splendida atmosfera, grazie alla Luna che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi di attesa. Tutto gira molto velocemente intorno a voi. Cancro (22/6 – 22/7) – Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodi ...

