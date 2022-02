Oggi in Ucraina è la festa dell’Unità (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oggi a Kiev è la festa dell’Unità. Non si lavora, alle dieci di mattina si canta l’inno nazionale, poi si mette la bandiera azzurra e gialla al davanzale o incastrata nel finestrino della macchina. È una festa nuova, è stata decisa solo lunedì con un decreto del presidente Volodymyr Zelensky e la data scelta è quella in cui – secondo l’intelligence americana – potrebbe cominciare l’invasione. Ma Zelensky non ha fissato la festa nazionale pensando a questa ipotesi, nel decreto dice che serve a “consolidare la forza della società Ucraina” di fronte ad altre minacce, quelle “crescenti della guerra ibrida, della propaganda e delle pressioni morali e psicologiche sull'opinione pubblica”. Sono i principali timori di Kiev, cui si aggiunge la paura che ai tavoli diplomatici chi pagherà il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022)a Kiev è la. Non si lavora, alle dieci di mattina si canta l’inno nazionale, poi si mette la bandiera azzurra e gialla al davanzale o incastrata nel finestrino della macchina. È unanuova, è stata decisa solo lunedì con un decreto del presidente Volodymyr Zelensky e la data scelta è quella in cui – secondo l’intelligence americana – potrebbe cominciare l’invasione. Ma Zelensky non ha fissato lanazionale pensando a questa ipotesi, nel decreto dice che serve a “consolidare la forza della società” di fronte ad altre minacce, quelle “crescenti della guerra ibrida, della propaganda e delle pressioni morali e psicologiche sull'opinione pubblica”. Sono i principali timori di Kiev, cui si aggiunge la paura che ai tavoli diplomatici chi pagherà il ...

Agenzia_Ansa : La Germania chiede alla Russia di 'ritirare le proprie truppe' schierate ai confini dell'Ucraina #ANSA - Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin dopo il colloquio con il cancelliere tedesco Olaf Scholz: 'Non accetteremo mai l'allargamento della… - Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - lindaeciao : RT @FrancoRomanini1: Ricordo come se fosse oggi quando l'allora PdC fu emotivamente ed operativamente coinvolto nel valutare e proporre sol… - AGalli99 : RT @HoaraBorselli: #Ucraina via i carri armati dal Confine. La prova muscolare di #Putin sta allentando la morsa proprio oggi che intervien… -