Napoli, parla Fabian. Barcellona, scudetto, futuro: le confessioni dello spagnolo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il centrocampista del Napoli Fabian ha rilasciato una lunga intervista ad AS in cui parla anche del prossimo match contro il Barcellona. Il talento di Fabian Ruiz sta brillando in questa stagione con una costanza impressionante. Lo spagnolo è uno degli uomini chiave del Napoli di Spalletti, e non è un caso se è il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il centrocampista delha rilasciato una lunga intervista ad AS in cuianche del prossimo match contro il. Il talento diRuiz sta brillando in questa stagione con una costanza impressionante. Loè uno degli uomini chiave deldi Spalletti, e non è un caso se è il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

renatoantares50 : E 'a luna rossa me parla 'e te Io le domando si aspiette a me E me risponne si 'o vvuo' sape' Cca' nun ce sta nisci… - lucabattanta : RT @LFacciato: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Scusi,a nome di chi parla?È ligittimato a farlo a nome del #M5S ?Lasci stare la legittimazione… - zazoomblog : Reina parla il padre: “Il legame di Pepe con Napoli è fortissimo su un suo ritorno…” - #Reina #parla #padre:… - jo19N26 : RT @RaffaeleDSa: Ci siamo! Live con @Francesclol e @jo19N26, oggi si parla di Napoli-Inter, partita che ha diviso in maniera abbastanza net… - jastemmonap1926 : RT @RaffaeleDSa: Ci siamo! Live con @Francesclol e @jo19N26, oggi si parla di Napoli-Inter, partita che ha diviso in maniera abbastanza net… -