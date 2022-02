Meloni: «Il no al referendum sulla droga è una vittoria». FdI: ha perso la lobby della cannabis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È una vittoria. Non ha dubbi Giorgia Meloni nel commentare il verdetto della Consulta sulla cannabis. “La bocciatura da parte della Corte costituzionale del referendum sulla droga legale è una vittoria”, così la leader di Fratelli d’Italia. Movimento da sempre in prima linea contro la liberalizzazione delle droghe e la difesa della vita. referendum sulla droga, Meloni: è una vittoria “Quella contro le droghe e le dipendenze è una battaglia in difesa della vita che non ha colore politico”, dice ancora la Meloni ringraziando le associazioni e tutte le realtà che si sono mobilitate in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È una. Non ha dubbi Giorgianel commentare il verdettoConsulta. “La bocciatura da parteCorte costituzionale dellegale è una”, così la leader di Fratelli d’Italia. Movimento da sempre in prima linea contro la liberalizzazione delle droghe e la difesavita.: è una“Quella contro le droghe e le dipendenze è una battaglia in difesavita che non ha colore politico”, dice ancora laringraziando le associazioni e tutte le realtà che si sono mobilitate in ...

