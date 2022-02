Mani pulite: ex ministro Andò, 'solo macerie, Tangentopoli grande fallimento'/Adnkronos (3) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Su Bettino Craxi dice: "Ci sono stati tanti atti di disuManità nei suoi confronti. Basti ricordare il Craxi malato, non era stato curato come si doveva. Penso anche ai funerali negati al cognato, atti di violenza fine a se stessa, la violenza della violenza. Tutto questo crea delle devianze, crea cattive abitudini, che poi hanno finito con il travolgere lo stesso sistema giudiziario che oggi ha una crisi di credibilità spaventosa". A distanza di 30 anni, Salvo Andò cosa avrebbe cambiato? "Quando accadono queste cose, di fronte a situazioni calde, bisogna avere la testa fredda. Una delle cose da fare è cercare, anche se le condizioni sono sfavorevoli, di fare celebrare i processi per come vanno celebrati e non attraverso i giornali e le campagne mediatiche. Poi, errori naturalmente ce ne sono stati, però devo dire che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) () - Su Bettino Craxi dice: "Ci sono stati tanti atti di disutà nei suoi confronti. Basti ricordare il Craxi malato, non era stato curato come si doveva. Penso anche ai funerali negati al cognato, atti di violenza fine a se stessa, la violenza della violenza. Tutto questo crea delle devianze, crea cattive abitudini, che poi hanno finito con il travolgere lo stesso sistema giudiziario che oggi ha una crisi di credibilità spaventosa". A distanza di 30 anni, Salvocosa avrebbe cambiato? "Quando accadono queste cose, di fronte a situazioni calde, bisogna avere la testa fredda. Una delle cose da fare è cercare, anche se le condizioni sono sfavorevoli, di fare celebrare i processi per come vanno celebrati e non attraverso i giornali e le campagne mediatiche. Poi, errori naturalmente ce ne sono stati, però devo dire che i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 17 febbraio 1992, con l'arresto a Milano dell'ingegnere Mario Chiesa, prendeva il via l'inchiesta Mani Pulite. A… - fattoquotidiano : MANI PULITE - LA VERA STORIA Questo libro, pubblicato per la prima volta nel 2002 e ora riproposto in una nuova ed… - fattoquotidiano : Speciale trent'anni di Mani pulite: cosa resta dell'inchiesta che ha cambiato l'Italia. Sul Fatto di domani… - TV7Benevento : Mani pulite: ex ministro Andò, 'solo macerie, Tangentopoli grande fallimento'/Adnkronos (3) - - TV7Benevento : Mani pulite: ex ministro Andò, 'solo macerie, Tangentopoli grande fallimento'/Adnkronos (2) - -