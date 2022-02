“Lulù? Di una volgarità unica, non c’è niente di vero in lei!”, l’affondo (gratuito) di Katia Ricciarelli – VIDEO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Stamattina Soleil Sorge e Katia Ricciarelli hanno parlato (molto male) di Lulù Selassiè, commentando il suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: “E’ allucinante. Ti garantisco che arriverà in finale Lulù, tra noi tre arriverà lei”, ha commentato l’italo americana. “Lulù? Non ha niente di vero, volgarità unica!”, l’attacco di Katia Ricciarelli Pronto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Stamattina Soleil Sorge ehanno parlato (molto male) diSelassiè, commentando il suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: “E’ allucinante. Ti garantisco che arriverà in finale, tra noi tre arriverà lei”, ha commentato l’italo americana. “? Non hadi!”, l’attacco diPronto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : Da Lulù a @manuel_bortuzzo: una dedica speciale ?? #GFVIPRADIO - Pao00048690 : RT @apezzodemerda: Siccome la Ricciarelli ha detto che se Lulù va in finale “è una pochezza” e che lo merita Soleil, continuate a votare Lu… - PasqualiRocco : @GuidoCordeschi Solo una parola schifo!!! E io allo schifo voto Lulù. L'amicizia loro nn sanno cosa sia - 3Mastri : RT @Chiara01102139: Non fate altro che aspettare una mossa sbagliata di Soleil per andarle contro. Vi ricordo che Lulù sparlava di Soleil f… - Lucia_cavallin : RT @supremanes: 7minuti di fila dove Katia e Soleil sparlano a ruota di Lulu con una cattiveria imbarazzante e insinuando che è ben vista p… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù una Grande Fratello Vip: Katia e Soleil Sorge al veleno contro Lulù, la Ricciarelli poi si pente e chiede di censurare tutto Meriti, tu, Barù, Davide e se devo mettere un altro nome metto Jessica, che ha una dinamica notevole. Lulù non ha fatto mai niente , ha ribattuto la Ricciarelli . La Sorge ha poi continuato a ...

"Lulù? Di una volgarità unica, non c'è niente di vero in lei!", l'affondo (gratuito) di Katia Ricciarelli Meriti, tu, Barù, Davide e se devo mettere un altro nome metto Jessica, che ha una dinamica notevole. Lulù non ha fatto mai niente" . Soleil ha continuato ad attaccare la Selassiè : Ogni volta che ...

Manuel Bortuzzo sorprende tutti nuovamente passione con Lul baci incandescenti al GF Vip Gossip News Meriti, tu, Barù, Davide e se devo mettere un altro nome metto Jessica, che hadinamica notevole.non ha fatto mai niente , ha ribattuto la Ricciarelli . La Sorge ha poi continuato a ...Meriti, tu, Barù, Davide e se devo mettere un altro nome metto Jessica, che hadinamica notevole.non ha fatto mai niente" . Soleil ha continuato ad attaccare la Selassiè : Ogni volta che ...