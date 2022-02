La bufala dei francesi che non vogliono fare «la fine de l’Italie» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bufale di ritorno. Lo striscione sui francesi che non vogliono fare la fine de l’Italie è una fake news clamorosa, in cui cadono spesso degli utenti di Facebook che non hanno contezza di quanto accade realmente in rete (ma anche nel mondo offline) e che ripropongono meccanicamente dei vecchi contenuti già contraffatti, adattandoli di volta in volta alla contingenza attuale. Diversi utenti che fanno parte della galassia no-vax stanno riproponendo una foto di una protesta, durante la quale i manifestanti mostrerebbero uno striscione con questo testo (lo riproponiamo esattamente così com’è): Nous ne ferons pas la fine de l’Italie. Gli utenti l’hanno già contestualizzata a modo loro: una protesta in Francia contro il green pass, per negare in maniera risoluta che anche ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bufale di ritorno. Lo striscione suiche nonladeè una fake news clamorosa, in cui cadono spesso degli utenti di Facebook che non hanno contezza di quanto accade realmente in rete (ma anche nel mondo offline) e che ripropongono meccanicamente dei vecchi contenuti già contraffatti, adattandoli di volta in volta alla contingenza attuale. Diversi utenti che fanno parte della galassia no-vax stanno riproponendo una foto di una protesta, durante la quale i manifestanti mostrerebbero uno striscione con questo testo (lo riproponiamo esattamente così com’è): Nous ne ferons pas lade. Gli utenti l’hanno già contestualizzata a modo loro: una protesta in Francia contro il green pass, per negare in maniera risoluta che anche ...

