Imprese: nasce Terra Next, 5 mln per acceleratore startup e pmi in bioeconomia (2) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Cariplo Factory, in collaborazione con l'Università Federico II e il Campania Digital Innovation Hub, gestirà il programma di accelerazione che sarà basato nel Campus di San Giovanni a Teduccio, polo tecnologico e uno degli ecosistemi dell'innovazione più importanti d'Italia. La call per la selezione delle startup per il primo batch di Terra Next che partirà a giugno 2022, dedicato ai segmenti Nutraceutica, Soluzioni biobased e Agricoltura rigenerativa, è aperta da oggi fino al prossimo 30 marzo sul sito www.TerraNextaccelerator.com. “La bioeconomia è al centro delle misure di sviluppo economico inclusivo dell'Unione Europea e rappresenta un settore particolarmente strategico per l'Italia, dove il suo impatto raggiunge il 12% del Pil con ampie ricadute occupazionali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Cariplo Factory, in collaborazione con l'Università Federico II e il Campania Digital Innovation Hub, gestirà il programma di accelerazione che sarà basato nel Campus di San Giovanni a Teduccio, polo tecnologico e uno degli ecosistemi dell'innovazione più importanti d'Italia. La call per la selezione delleper il primo batch diche partirà a giugno 2022, dedicato ai segmenti Nutraceutica, Soluzioni biobased e Agricoltura rigenerativa, è aperta da oggi fino al prossimo 30 marzo sul sito www.accelerator.com. “Laè al centro delle misure di sviluppo economico inclusivo dell'Unione Europea e rappresenta un settore particolarmente strategico per l'Italia, dove il suo impatto raggiunge il 12% del Pil con ampie ricadute occupazionali e ...

Advertising

versya_it : #agricolturabiologica: vendite più che raddoppiate negli ultimi 10 anni. Quasi 2 italiani su 3 mettono prodotti… - ConfcoopLavoro : Nasce #Confcooperative Alpe Adria: l'associazione unisce le organizzazioni provinciali di Gorizia, Trieste e Udine… - stelviogauzzi : OPERE ABUSIVE - NASCE LA BANCA DATI NAZIONALE - Confartigianato Imprese Perugia - SplendidMite : RT @DNV_AssuranceIT: Nasce SIrcle®, Società #Benefit per promuovere il Modello #EASI® il primo schema per l’integrazione della #sostenibili… - TopCrypto18 : RT @DNV_AssuranceIT: Nasce SIrcle®, Società #Benefit per promuovere il Modello #EASI® il primo schema per l’integrazione della #sostenibili… -