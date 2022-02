Il caso delle presunte molestie in una scuola della provincia di Cosenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Da giovedì 3 febbraio l'istituto comprensivo “Valentini-Majorana” di Castrolibero, alle porte di Cosenza, è occupato. Gli studenti, in segno di solidarietà verso alcune compagne, hanno deciso di esprimere così il loro sdegno e attirare l'attenzione sul caso di presunte molestie sessuali che un docente della scuola, un sessantenne che insegna matematica e fisica, avrebbe perpetrato contro diverse giovani, anche minorenni. Una storia che partirebbe dal 2018, come viene evidenziato da alcune mail spedite dai familiari delle presunte vittime alla preside dell'istituto, in carica da 17 anni. E ci sono anche le risposte inviate dalla scuola alle famiglie interessate. Oltre a diversi messaggi sms che le studentesse - al momento due ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Da giovedì 3 febbraio l'istituto comprensivo “Valentini-Majorana” di Castrolibero, alle porte di, è occupato. Gli studenti, in segno di solidarietà verso alcune compagne, hanno deciso di esprimere così il loro sdegno e attirare l'attenzione suldisessuali che un docente, un sessantenne che insegna matematica e fisica, avrebbe perpetrato contro diverse giovani, anche minorenni. Una storia che partirebbe dal 2018, come viene evidenziato da alcune mail spedite dai familiarivittime alla preside dell'istituto, in carica da 17 anni. E ci sono anche le risposte inviate dallaalle famiglie interessate. Oltre a diversi messaggi sms che le studentesse - al momento due ...

Ultime Notizie dalla rete : caso delle Il caso delle presunte molestie in una scuola della provincia di Cosenza ... hanno deciso di esprimere così il loro sdegno e attirare l'attenzione sul caso di presunte ... Una storia che partirebbe dal 2018, come viene evidenziato da alcune mail spedite dai familiari delle ...

Il caso delle presunte molestie in una scuola della provincia di Cosenza AGI - Agenzia Giornalistica Italia

