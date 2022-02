How I Met Your Father rinnovato per la seconda stagione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) How I Met Your Father, spinoff di E alla fine arriva mamma interpretato da Hilary Duff, celebra il rinnovo per la seconda stagione. I fan di How I Met Your Father possono festeggiare l'annuncio del rinnovo per per la seconda stagione. Hilary Duff e i suoi co-protagonisti continueranno il racconto delle loro avventure su CBS con altri 20 episodi. Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono gli sceneggiatori di How I Met Your Father, i due avevano già prodotto l'originale E alla fine arriva mamma, comedy di grande successo in onda per nove stagioni. Grande la soddisfazione per la protagonista Hilary Duff, che avevamo imparato a conoscere per la serie Lizzie Maguire. Ecco le sue parole: "Ovviamente ho dovuto pensare molto a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) How I Met, spinoff di E alla fine arriva mamma interpretato da Hilary Duff, celebra il rinnovo per la. I fan di How I Metpossono festeggiare l'annuncio del rinnovo per per la. Hilary Duff e i suoi co-protagonisti continueranno il racconto delle loro avventure su CBS con altri 20 episodi. Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono gli sceneggiatori di How I Met, i due avevano già prodotto l'originale E alla fine arriva mamma, comedy di grande successo in onda per nove stagioni. Grande la soddisfazione per la protagonista Hilary Duff, che avevamo imparato a conoscere per la serie Lizzie Maguire. Ecco le sue parole: "Ovviamente ho dovuto pensare molto a ...

