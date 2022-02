Green pass, l’Eav: “Costretti a sospendere 2 lavoratori over 50” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue lavoratori sospesi dal servizio e dallo stipendio. È il risultato dei controlli effettuati dall’Ente Autonomo Volturno, holding dei trasporti in Campania, tra i suoi dipendenti over 50, per i quali è scattato l’obbligo del possesso del cosiddetto super Green pass. A comunicarlo è il presidente di Eav, Umberto De Gregorio: ”Soltanto due sospensioni di over 50 senza Green pass rafforzato – ammette il responsabile dell’azienda di trasporti – Gli altri pochi incerti si sono vaccinati last minute e sono tornati in regola”. ”Qualcuno che non gradiva il vaccino – aggiunge De Gregorio con ironia – è possibile che si sia andato ad infettare di covid da qualche amico. Il risultato finale comunque è ottimo: su 1.777 dipendenti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuesospesi dal servizio e dallo stipendio. È il risultato dei controlli effettuati dall’Ente Autonomo Volturno, holding dei trasporti in Campania, tra i suoi dipendenti50, per i quali è scattato l’obbligo del possesso del cosiddetto super. A comunicarlo è il presidente di Eav, Umberto De Gregorio: ”Soltanto due sospensioni di50 senzarafforzato – ammette il responsabile dell’azienda di trasporti – Gli altri pochi incerti si sono vaccinati last minute e sono tornati in regola”. ”Qualcuno che non gradiva il vaccino – aggiunge De Gregorio con ironia – è possibile che si sia andato ad infettare di covid da qualche amico. Il risultato finale comunque è ottimo: su 1.777 dipendenti ...

