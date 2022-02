Gf Vip | Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan | È Scontro!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quando c’è di mezzo la nostranon si può mai stare tranquilli. Al Gf Vip è andato in scena un nuovo scontro con protagonista proprio la cantante lirica. Bersaglio della Vippona la nostrache, questa volta, ha sfoderato gli artigli e non l’ha fatta passare liscia alla. Ma cosa ha acceso questo nuovo scontro? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda!ironizza,non la prende bene Al Gf Vip si è acceso un nuovo scontro. Questa volta la nostrase l’è presa con. A dire la verità non è una novità, visto che tra le due ci sono state numerose liti in questi mesi. Tutto è nato dopo la lettura di un provvedimento ...