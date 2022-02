Gatti scomparsi e decapitati: è caccia al killer di Livorno (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oltre 50 Gatti scomparsi nel nulla a Livorno, molti dei quali trovati decapitati. Questo lo scenario drammatico che si ripete da circa 10 mesi. Un’associazione animalista della zona ha posto una “taglia” di 3mila euro sul responsabile o sui responsabili di quella che è una vera e propria strage. Intanto, l’Ordine dei veterinari ha sporto una denuncia ai carabinieri e si è rivolto ad una criminologa forense, Giovanna Bellini, che sta indagando sul caso senza tregua. “Le teste mozzate dei Gatti sembrano un atto di sfida” L’esperta ha spiegato che talvolta questo genere di atteggiamenti violenti ha radici nel passato del killer: “Spesso, come confermano molti studi, la violenza sugli animali ha correlazioni con i maltrattamenti in famiglia o di altra natura. Dunque individuare ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oltre 50nel nulla a, molti dei quali trovati. Questo lo scenario drammatico che si ripete da circa 10 mesi. Un’associazione animalista della zona ha posto una “taglia” di 3mila euro sul responsabile o sui responsabili di quella che è una vera e propria strage. Intanto, l’Ordine dei veterinari ha sporto una denuncia ai carabinieri e si è rivolto ad una criminologa forense, Giovanna Bellini, che sta indagando sul caso senza tregua. “Le teste mozzate deisembrano un atto di sfida” L’esperta ha spiegato che talvolta questo genere di atteggiamenti violenti ha radici nel passato del: “Spesso, come confermano molti studi, la violenza sugli animali ha correlazioni con i maltrattamenti in famiglia o di altra natura. Dunque individuare ...

