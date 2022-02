Fabian Ruiz: “A Barcellona per la vittoria. Europa League un obiettivo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Fabian Ruiz centrocampista del Napoli parla alla vigilia di Barcellona-Napoli. Il giocatore spagnolo carica la squadra: “Possiamo portare a casa la vittoria”. Il centrocampista del Napoli ha detto: “Siamo concentrati sull’Europa League, per noi è un obiettivo importante, insieme al campionato di Serie A. Ci teniamo molto a questa competizione. Sappiamo che andiamo a giocare contro una squadra molto forte, ma noi daremo tutto sul campo, cercando di fare il nostro gioco. Gavi? Sarà una partita molto speciale non si vede spesso avere due giocatori della stessa città in una gara di Europa League“. Xavi nella sua conferenza stampa non ha sminuito la competizione e la partita contro il Napoli: “Sappiamo – ha detto Ruiz – che ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 16 febbraio 2022)centrocampista del Napoli parla alla vigilia di-Napoli. Il giocatore spagnolo carica la squadra: “Possiamo portare a casa la”. Il centrocampista del Napoli ha detto: “Siamo concentrati sull’, per noi è unimportante, insieme al campionato di Serie A. Ci teniamo molto a questa competizione. Sappiamo che andiamo a giocare contro una squadra molto forte, ma noi daremo tutto sul campo, cercando di fare il nostro gioco. Gavi? Sarà una partita molto speciale non si vede spesso avere due giocatori della stessa città in una gara di“. Xavi nella sua conferenza stampa non ha sminuito la competizione e la partita contro il Napoli: “Sappiamo – ha detto– che ...

