Europa League, Spalletti: "Xavi sta riportando il Barcellona al suo posto" Tempo di lettura: < 1 minuto"Xavi è uno dei calciatori che conoscevano bene il calcio, ora lo fa da allenatore usando come sa il tempo e lo spazio in un match. Vorrà riportare il Barça ai livelli precedenti ed è già a buon punto". Lo dice l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona del tecnico subentrato a Koeman a stagione in corso Xavi. "Xavi lavora – spiega Spalletti – costruendo l'azione dal basso, cercando una linea difensiva alta e un calcio offensivo. Hanno messo calciatori dentro nel mercato di gennaio sapendo che possono dare strappi e qualità di imprevedibilità per risolvere la gara anche da soli. Sono già a un buon livello e Xavi la porta dove lui pensa".

