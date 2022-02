Europa League, Gasperini: «Sarà un match duro, ma misureremo la nostra crescita» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «La vittoria dell’Europa League non è un obiettivo». Così Gian Piero Gasperini, alla vigilia dell’andata dello spareggio (playoff) per gli ottavi di finale a Bergamo contro l’Olympiacos: «Tante squadre con grande curriculum sono scese dalla Champions, che è la coppa più prestigiosa. Non è il caso per noi di parlare di vincere la competizione - spiega l’allenatore dell’Atalanta -. L’obiettivo è misurare la nostra crescita e il nostro livello in Europa». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «La vittoria dell’non è un obiettivo». Così Gian Piero, alla vigilia dell’andata dello spareggio (playoff) per gli ottavi di finale a Bergamo contro l’Olympiacos: «Tante squadre con grande curriculum sono scese dalla Champions, che è la coppa più prestigiosa. Non è il caso per noi di parlare di vincere la competizione - spiega l’allenatore dell’Atalanta -. L’obiettivo è misurare lae il nostro livello in».

