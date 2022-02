Cristina D’Avena, momento a luci rosse a Stasera tutto è possibile: alla regia non sfugge nulla [VIDEO] (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nello show di Stefano de Martino, Cristina D’Avena è stata coinvolta in un siparietto a luci rosse che ha lasciato tutti di stucco Stefano de Martino e Cristina D’Avena (screen da Instagram)Il ballerino napoletano è tornato in televisione con il suo show, Stasera tutto è possibile. Nato come ballerino e uscito dalla scuola di Amici di Maria de Filippi, Stefano de Martino si è cimentato in molti ruoli, facendo prima il professionista ad Amici, poi il conduttore del daytime. Nell’ultimo periodo, ha accantonato la danza per dare libero sfogo a un’altra sua grande passione: la conduzione. Nella serata di martedì 15 febbraio, quindi, ha dato il via alla quinta edizione dello show targato Rai2. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nello show di Stefano de Martino,è stata coinvolta in un siparietto ache ha lasciato tutti di stucco Stefano de Martino e(screen da Instagram)Il ballerino napoletano è tornato in televisione con il suo show,. Nato come ballerino e uscito dscuola di Amici di Maria de Filippi, Stefano de Martino si è cimentato in molti ruoli, facendo prima il professionista ad Amici, poi il conduttore del daytime. Nell’ultimo periodo, ha accantonato la danza per dare libero sfogo a un’altra sua grande passione: la conduzione. Nella serata di martedì 15 febbraio, quindi, ha dato il viaquinta edizione dello show targato Rai2. ...

AleMissesR5 : quella voglia matta di vedere un concerto di Cristina D'Avena e cantare a squarciagola tutte le sigle dei cartoni - DavantiAlCielo : Per non so quale motivo Instagram mi ha mostrato solo ora il post di San Valentino di Cristina D'Avena, in cui chie… - ParliamoDiNews : Stasera tutto è possibile, Cristina D`Avena `hot` con il gioco `Cookie face`: `Invitatela più spesso` - Il Fatto Qu… - Italia_Notizie : Stasera tutto è possibile, Cristina D’Avena “hot” con il gioco ‘Cookie face’: “Invitatela più spesso” - LuisaRagni : RT @Affaritaliani: Cristina D’Avena e il siparietto che ha infiammato i telespettatori. VIDEO -