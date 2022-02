Cellulare nella tasca dei pantaloni? Ecco cosa succede al tuo corpo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Se anche tu hai quest’abitudine, dovresti leggere questo articolo. Ecco cosa succede al tuo corpo se metti il Cellulare nei pantaloni Gli smartphone sono apparecchi ormai stabilmente entrati nella nostra vita quotidiana e nelle nostre abitudini di ogni giorno. Con i cellulari facciamo di tutto: parliamo con gli amici, inviamo messaggi, facciamo videochiamate di lavoro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Se anche tu hai quest’abitudine, dovresti leggere questo articolo.al tuose metti ilneiGli smartphone sono apparecchi ormai stabilmente entratinostra vita quotidiana e nelle nostre abitudini di ogni giorno. Con i cellulari facciamo di tutto: parliamo con gli amici, inviamo messaggi, facciamo videochiamate di lavoro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Gazzettino : #cellulare nella tasca davanti dei pantaloni, ecco quali sono i #rischi per la salute - MagoDelleFiabe : Sappiatelo...Non portare il cellulare nella tasca davanti dei pantaloni - ASipace : @Agenzia_Ansa La forma del rimprovero esecrabile, la sostanza pienamente condivisibile, primo il cellulare in class… - malvaverbasco3 : Al lavoro in pausa collega rumena incazzata al cellulare parla nella sua lingua: cazzo e vaffanculo... italiano lingua internazionale ???????? - emanuela_cali : Qualche certezza nella vita ce l'ho - Fuori casa almeno 15h/die - Cellulare sempre scarico - Caricatore mai appresso -