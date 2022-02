Casalnuovo, far west in strada: lite per motivi di viabilità finisce in sparatoria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Spari dopo lite per viabilità, fermato 21enne di Acerra. I fatti sono accaduti domenica mattina in via dei Pini a Casalnuovo. Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno ascoltato la testimonianza di una donna che ha raccontato di aver assistito ad un’aggressione in strada da parte di un condomino nei confronti di alcuni familiari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Spari dopoper, fermato 21enne di Acerra. I fatti sono accaduti domenica mattina in via dei Pini a. Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno ascoltato la testimonianza di una donna che ha raccontato di aver assistito ad un’aggressione inda parte di un condomino nei confronti di alcuni familiari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

