BTp al 2%, tasso raddoppiato in due mesi: le cause del rialzo e i costi per il Tesoro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tassi più che raddoppiati in due mesi per l’effetto Bce. Ma il costo del debito italiano continuerà comunque a scendere (per ora) Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tassi più che raddoppiati in dueper l’effetto Bce. Ma il costo del debito italiano continuerà comunque a scendere (per ora)

Advertising

fisco24_info : BTp al 2%, tasso raddoppiato in due mesi: le cause del rialzo e i costi per il Tesoro: Tassi più che raddoppiati in… - fisco24_info : Spread Btp Bund chiude a 163 punti, rendimento 1,91%: Tasso ha registrato un balzo al 2% in mattinata - ansa_economia : Spread Btp-Bund: chiude a 168 punti, tasso all'1,96%. Rendimento corregge ancora i massimi dal maggio 2020 #ANSA - fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude a 168 punti, tasso all'1,96%: Rendimento corregge ancora i massimi dal maggio 2020 - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il Tesoro ha venduto 3 MLD di Btp a 3 anni col rendimento in salita allo 0,69% dallo 0,14% dell'asta di gennaio, 3 MLD d… -