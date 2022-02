Atp Doha 2022: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ stato reso noto il programma di gioco dell’Atp 250 di Doha 2022, per quanto riguarda la giornata di giovedì 17 febbraio. E’ tempo di quarti di finale in Qatar, dove torneranno in campo tutti big. Ad aprire le danze saranno Shapovalov e Rinderknech, mentre a chiudere il programma sarà il big match Khachanov-Cilic. Nel mezzo altre due incontri interessanti che vedranno impegnati Basilashvili (contro Fucsovics) e Bautista Agut (contro Davidovich Fokina). Centre Court Dalle 12:30 – (1) Shapovalov vs Rinderknech A seguire – (3) Basilashvili vs Fucsovics Non prima delle 16:00 – Davidovich Fokina vs (2) Bautista Agut A seguire – (6) Khachanov vs (4) Cilic SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ stato reso noto ildidell’Atp 250 di, per quanto riguarda la giornata di17. E’ tempo di quarti di finale in Qatar, dove torneranno in campo tutti big. Ad aprire le danze saranno Shapovalov e Rinderknech, mentre a chiudere ilsarà il big match Khachanov-Cilic. Nel mezzo altre due incontri interessanti che vedranno impegnati Basilashvili (contro Fucsovics) e Bautista Agut (contro Davidovich Fokina). Centre Court Dalle 12:30 – (1) Shapovalov vs Rinderknech A seguire – (3) Basilashvili vs Fucsovics Non prima delle 16:00 – Davidovich Fokina vs (2) Bautista Agut A seguire – (6) Khachanov vs (4) Cilic SportFace.

Advertising

im_jordanv : ???? | ATP 250 Doha OF - RBA umilia Murray, solo un game ha fatto il britannico. ???? - Khachanov convince v Ruusuvuor… - sportface2016 : #Atp #Doha 2022: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 febbraio - Ubitennis : ATP Doha: Murray fa solo un game contro Bautista-Agut. Avanzano in scioltezza Shapovalov e Cilic - LorenzoAndreol4 : Live su SuperTenniX al commento del match tra Shapovalov e Molcan, ottavi di finale dell'Atp 250 di Doha… - infoitsport : ATP Doha, il tabellone principale: Shapovalov comanda il seeding, per Musetti un qualificato -