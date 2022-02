Al via SDGs Festival | il primo evento didattico che riunisce scuole | istituzioni e aziende

Advertising

ProDocente : SDGs Festival: al via il primo evento didattico digitale su educazione e sostenibilità tra scuole, istituzioni e az… - zeroventi4 : SDGs Festival: il primo evento didattico digitale su educazione e sostenibilità tra scuole, istituzioni e aziende -… - UditeUdite1 : SDGs Festival, il primo evento didattico digitale su educazione e sostenibilità tra scuole, istituzioni e aziende v… - lorealitalia : Al via la #SustainabilityChallenge di L'Oréal Italia, inclusa nella 6^ edizione di “Youth In Action for SDGs” di… -

Ultime Notizie dalla rete : via SDGs

Tuttoscuola

Read More AmbienteFestival, l'evento didattico digitale su educazione e sostenibilità 15 ... Read More Ambiente l'ambiente protagonista a scuola, al'Mi Curo di Te' 15 Febbraio 2022 La ...Read More AmbienteFestival, l'evento didattico digitale su educazione e sostenibilità 15 ... Read More Ambiente l'ambiente protagonista a scuola, al'Mi Curo di Te' 15 Febbraio 2022 La ...The positive regulatory environment for blockchain technology was created via the following decrees ... under the supervision of the newly appointed Head of Technology for SDGs of the VeChain ...«Scienza e parità di genere sono fondamentali per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030», dice Elena Caneva, Responsabile centro studi di WeWorld. «Oggi tut ...