Al Grande Fratello Vip Barù si schiera contro Lulù "Sei una ragazzina!" (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 6 i litigi più frequenti sono per le pulizie e per il cibo in quest'edizione. I concorrenti di quest'anno infatti sono molto diversi tra di loro e hanno tante esigenze che spesso non combaciano con le abitudini degli altri. Stamattina c'è stato un confronto molto schietto tra Lulù Selassié, Antonio Medugno e Barù Gaetani proprio in merito a questo. La discussione sul cibo tra i concorrenti Ogni settimana la produzione dà un budget alla casa per acquistare i beni alimentari, ma talvolta non è sufficiente. Infatti, spesso a causa delle punizioni la somma viene decurtata. Dopo la diretta di lunedì, il Grande Fratello ha ridotto del 30% la somma della settimana a causa del mancato rispetto del Freeze nel corso della puntata e del continuo fumare dentro ...

