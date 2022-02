Voto sul vino | Adinolfi | “Non può essere equiparato a una sigaretta”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non si può equiparare ilalle sigarette nella lotta ai tumori. Oggi voteremo compatti per difendere il settore vitivinicolo da una scelta del Parlamento Europeo che, se dovesse passare, certificherebbe la morte delitaliano e di un comparto importante per l’economia del nostro Paese”. A dirlo è l’europarlamentare campana di Forza Italia, Isabella, in vista deldi oggi sul rapporto della commissione BECA. “Gli eccessi, non solo nel consumo degli alcolici, non fanno mai bene. Quando si parla di tumori provocati dall’alcool, siamo sempre di fronte a situazioni di abuso – conclude l’eurodeputata – Non si può demonizzare ilsenza alcuna distinzione tra chi ne beve in moderazione, con effetti tra l’altro positivi per la salute, e chi invece ne ...