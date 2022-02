Una Vita anticipazioni 17 febbraio 2022, corsa contro il tempo per Lolita (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella puntata di Una Vita di giovedì 17 febbraio 2022 Antonito mostrerà sempre di più di essere disperato per le condizioni di salute gravi di sua moglie Lolita. Quest’ultima infatti sembra non avere ormai più speranze, ma il giovane Palacios non vuole arrendersi e, nonostante lei non sia della stessa opinione, vuole assolutamente trovare una cura per poterla salvare. Lei non vuole passare il tempo che le resta da un medico all’altro, ma godersi la sua famiglia e suo figlio fino all’ultimo. Seguite questo episodio in streaming sul sito Mediaset Infinity. Barù non sopporta più Jessica A quanto pare lo chef non solo non è interessato alla bella principessa etiope, ma è anche molto insofferente ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella puntata di Unadi giovedì 17Antonito mostrerà sempre di più di essere disperato per le condizioni di salute gravi di sua moglie. Quest’ultima infatti sembra non avere ormai più speranze, ma il giovane Palacios non vuole arrendersi e, nonostante lei non sia della stessa opinione, vuole assolutamente trovare una cura per poterla salvare. Lei non vuole passare ilche le resta da un medico all’altro, ma godersi la sua famiglia e suo figlio fino all’ultimo. Seguite questo episodio in streaming sul sito Mediaset Infinity. Barù non sopporta più Jessica A quanto pare lo chef non solo non è interessato alla bella principessa etiope, ma è anche molto insofferente ...

Advertising

IlContiAndrea : “Ognuno si racconta la vita come fa più comodo. Ti saluto”. Che frase ferocissima detta da una amica #Lamicageniale3 - AmorosoOF : La musica è arrivata prima che alcune cose accadessero nella mia vita. È stata una connessione magica per me. #TuttoAccadeSuRTL1025 @rtl1025 - MarioManca : Il fascio di luce che illumina Lenù: benedetta dalla vita mentre Lila si muove nell'ombra, come una creatura lucert… - mojitaaaaaa : RT @_softPizza_: Lo dico da una vita: il Black humor lo amano in pochi e può essere fatto da pochi, se fatto bene fa ridere pure il più per… - Eda_e_Serkan_ : Piril e Ferit in Una Nuova Foto insieme ?? Nella Vita Reale Sono Una Coppia #BasakGüemüelcinelioglu #cagriçitanak… -