Una nuova sede per la Fondazione Dalmine: partiti i lavori all’ex foresteria (Di martedì 15 febbraio 2022) Dalmine. Ha preso il via nei giorni scorsi l’intervento di ristrutturazione sullo storico edificio di Piazza Leonardo da Vinci a Dalmine, un tempo utilizzato come foresteria aziendale. L’edificio, destinato a diventare la nuova sede della Fondazione Dalmine ETS, è stato progettato nel 1925 dall’architetto milanese Giovanni Greppi con l’obiettivo di ospitare tecnici in permanenza temporanea in azienda. Ampliato nel 1937 e successivamente nel 1960 con l’aggiunta di nuovi spazi funzionali, ha ospitato anche la mensa aziendale fino al 1990, data della sua chiusura. L’intervento di ristrutturazione, annunciato nel febbraio del 2020 in occasione del ventennale di Fondazione Dalmine ma bloccato dagli eventi pandemici, è interamente ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022). Ha preso il via nei giorni scorsi l’intervento di ristrutturazione sullo storico edificio di Piazza Leonardo da Vinci a, un tempo utilizzato comeaziendale. L’edificio, destinato a diventare ladellaETS, è stato progettato nel 1925 dall’architetto milanese Giovanni Greppi con l’obiettivo di ospitare tecnici in permanenza temporanea in azienda. Ampliato nel 1937 e successivamente nel 1960 con l’aggiunta di nuovi spazi funzionali, ha ospitato anche la mensa aziendale fino al 1990, data della sua chiusura. L’intervento di ristrutturazione, annunciato nel febbraio del 2020 in occasione del ventennale dima bloccato dagli eventi pandemici, è interamente ...

Advertising

MarvelNewsIT : Entra in una nuova dimensione. Guarda il trailer ufficiale di #DoctorStrange nel Multiverso della Follia. Dal 4 Mag… - PrimeVideoIT : Una nuova leggenda ha inizio il 2 settembre 2022, solo su Prime Video. #IlSignoreDegliAnelli #GliAnelliDelPotere… - rockmoda : IN TUTTO L'UNIVERSO Venerdì 18 arriva una sorpresa… per Laura e per voi! E non potevo che annunciarla oggi, il gio… - ST4RRYBAEK : avrò una nuova fancam - PubliTec_Srl : Dell’ampia gamma di #rettificatrici senza centri prodotte da Rettificatrici Ghiringhelli è degna di nota la rinnova… -