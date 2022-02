Ultime Notizie Roma del 15-02-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio podio da favola nella discesa libera femminile sulla pista di Ian King e i giochi di Pechinosecondo posto per Sofia Goggia 23 giorni dopo l’infortunio di Cortina e terzo per Nadia all’esordio Olimpico l’Italia porta così a casa un argento e un bronzo loro va la Svizzera Corinne suter campionessa del mondo in carica all’estero qualche crepa si apre nel muro contro muro della crisi traina Ma chi è vero è stata praticamente in bilico tra Guerra e pace mentre la diplomazia tenta freneticamente di aprirsi una strada alternativa al conflitto con la missione del cancelliere tedesco la sciolta Kiev e poi a Mosca dalla Russia arriva timidi segnali di apertura ci sono chance di trovare un accordo con l’occidente ha detto il ministro degli Esteri ...