Ucraina, l’Europa trema: cosa può succedere con la Russia (Di martedì 15 febbraio 2022) La crisi in Ucraina, in realtà, dura da tantissimi anni. Ecco come ci si è arrivati e quali potranno essere gli scenari con la Russia Non è una guerra che è cominciata ora. Purtroppo, la crisi in Ucraina ha, invece, delle radici molto più antiche e solide che durano ormai da tantissimi anni. Tantissimi anni che hanno apparecchiato oltre 13mila vittime (numero stimato), 1,5 milioni quello degli sfollati interni, che potrebbero presto diventare profughi in fuga verso i Paesi europei, Italia compresa. Per quanto se ne sia parlato poco prima di questi ultimi giorni, la crisi non è nuova. Per questo l’Europa trema, proprio in virtù dei rapporti con la Russia. Una rottura che rappresenta una scissione di un ingranaggio geopolitico molto più antiquato e consolidato, ma soprattutto più ... Leggi su zon (Di martedì 15 febbraio 2022) La crisi in, in realtà, dura da tantissimi anni. Ecco come ci si è arrivati e quali potranno essere gli scenari con laNon è una guerra che è cominciata ora. Purtroppo, la crisi inha, invece, delle radici molto più antiche e solide che durano ormai da tantissimi anni. Tantissimi anni che hanno apparecchiato oltre 13mila vittime (numero stimato), 1,5 milioni quello degli sfollati interni, che potrebbero presto diventare profughi in fuga verso i Paesi europei, Italia compresa. Per quanto se ne sia parlato poco prima di questi ultimi giorni, la crisi non è nuova. Per questo, proprio in virtù dei rapporti con la. Una rottura che rappresenta una scissione di un ingranaggio geopolitico molto più antiquato e consolidato, ma soprattutto più ...

