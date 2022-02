Ucraina, domani 16 febbraio possibile attacco. Allerta per la cybersicurezza (Di martedì 15 febbraio 2022) Ucraina, domani 16 febbraio possibile attacco della Russia. Allertate le imprese italiane per la cybersicurezza Secondo quanto riportato dalle agenzia di stampa, domani mercoledì 16 febbraio, la Russia potrebbe invadere l’Ucraina. A dirlo è la Cnn, secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato informato dell’imminente attacco. In effetti, secondo quanto riportato dall’Ansa, le truppe russe si stanno muovendo al confine ucraino in posizione di attacco. ‘Ci sono chance di trovare un accordo con l’Occidente’, ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov al presidente Putin, tuttavia se l’attacco dovesse iniziare il cancelliere tedesco Scholz ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022)16della Russia.te le imprese italiane per laSecondo quanto riportato dalle agenzia di stampa,mercoledì 16, la Russia potrebbe invadere l’. A dirlo è la Cnn, secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato informato dell’imminente. In effetti, secondo quanto riportato dall’Ansa, le truppe russe si stanno muovendo al confine ucraino in posizione di. ‘Ci sono chance di trovare un accordo con l’Occidente’, ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov al presidente Putin, tuttavia se l’dovesse iniziare il cancelliere tedesco Scholz ha ...

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - sportface2016 : +++Aria di guerra in #Ucraina, lo sport rischia di fermarsi: gli ucraini non possono viaggiare, salta #Reggiana-#Kiev di domani+++ #Basket - fattoquotidiano : Ucraina, vincitori e vinti della guerra che non c'è - pasquale_caos : Parla Putin: “Non sono un guerrafondaio, ma domani invado l’Ucraina” - FrancescoTedes2 : RT @gxlapace: Scendiamo in piazza per dire no ad una #guerra in #Ucraina: 18:30, Pantheon - Piazza della Rotonda, domani 15 febbraio. Al #f… -