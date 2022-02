Trovata morta in casa dopo due anni a Como, alla questura arriva una telefonata: "Siamo noi i cugini" (Di martedì 15 febbraio 2022) commenta dopo il ritrovamento del suo cadavere mummificato, rimasto chiuso in casa, a Como, per due anni, è scattata in tutta Italia la caccia ai parenti della 70enne Marinella Beretta. E a distanza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) commentail ritrovamento del suo cadavere mummificato, rimasto chiuso in, a, per due, è scattata in tutta Italia la caccia ai parenti della 70enne Marinella Beretta. E a distanza ...

