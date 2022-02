Troppi vaccini nei bambini, ricercatori preoccupati per le alterazioni immunitarie e neurologiche (Di martedì 15 febbraio 2022) MECCANISMI DI TOSSICITÀ DA ADIUVANTE DELL’ALLUMINIO E AUTOIMMUNITÀ NELLE POPOLAZIONI PEDIATRICHE Fonte studio – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22235057/ Le sfide immunitarie durante lo sviluppo iniziale, comprese quelle indotte dal vaccino, possono portare ad alterazioni dannose permanenti del cervello e della funzione immunitaria. L’evidenza sperimentale mostra anche che la somministrazione simultanea di un minimo di due o tre adiuvanti immunitari può… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022) MECCANISMI DI TOSSICITÀ DA ADIUVANTE DELL’ALLUMINIO E AUTOIMMUNITÀ NELLE POPOLAZIONI PEDIATRICHE Fonte studio – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22235057/ Le sfidedurante lo sviluppo iniziale, comprese quelle indotte dal vaccino, possono portare addannose permanenti del cervello e della funzione immunitaria. L’evidenza sperimentale mostra anche che la somministrazione simultanea di un minimo di due o tre adiuvanti immunitari può… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Troppi over 50 lavoratori senza vaccino e da oggi scattano le sanzioni - - Michell90134611 : RT @_A_mors: Ma persone come @giusbrindisi pensano che non si capisca che la mancanza di una risposta coerente,nel merito di certi quesiti… - JJ1897JJ : RT @_A_mors: Ma persone come @giusbrindisi pensano che non si capisca che la mancanza di una risposta coerente,nel merito di certi quesiti… - _A_mors : Ma persone come @giusbrindisi pensano che non si capisca che la mancanza di una risposta coerente,nel merito di cer… - afrodite1969 : Ma cos'è sta roba? Attacco sessuale al Metaverso? Ci si può incontrare nel metaverso e fare sesso? ???? Troppi vaccin… -