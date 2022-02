The Sims 4 nei guai per l’aggiornamento “Il mio matrimonio”, violerebbe questa assurda legge (Di martedì 15 febbraio 2022) La Russia e il clamoroso no. Il paese ha infatti vietato la nuova espansione di Sims 4 per “propaganda gay”. Secondo le ultime news, l‘aggiornamento Il mio matrimonio non sarà disponibile nel paese, visto che andrebbe contro la famigerata legge del 2013. La cosa è assurda, e adesso vi spieghiamo il perchè. Il nuovo aggiornamento di The Sims, vietato in Russia – Computermagazine.itSe anche voi siete degli assidui giocatori, saprete senz’altro che è in arrivo un’espansione su Sims 4 dal titolo che lascia ben poco all’immaginazione, “Il mio matrimonio”, che si dedica a 360 gradi alla cerimonia nuziale, molto meglio di quella che da sempre si trova nel gioco (anche se dal terzo non c’è più la piccola clip romantica della proposta, anzi è piuttosto asettica) con la cena ... Leggi su computermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) La Russia e il clamoroso no. Il paese ha infatti vietato la nuova espansione di4 per “propaganda gay”. Secondo le ultime news, l‘aggiornamento Il mionon sarà disponibile nel paese, visto che andrebbe contro la famigeratadel 2013. La cosa è, e adesso vi spieghiamo il perchè. Il nuovo aggiornamento di The, vietato in Russia – Computermagazine.itSe anche voi siete degli assidui giocatori, saprete senz’altro che è in arrivo un’espansione su4 dal titolo che lascia ben poco all’immaginazione, “Il mio”, che si dedica a 360 gradi alla cerimonia nuziale, molto meglio di quella che da sempre si trova nel gioco (anche se dal terzo non c’è più la piccola clip romantica della proposta, anzi è piuttosto asettica) con la cena ...

